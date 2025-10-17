Veículos de Comunicação
Início Dourados

Oportunidades

Seara Dourados divulga 150 vagas para operadores de produção

Kátia Kuratone

Oportunidades estão disponíveis em Campo Grande, Dourados, Nova Andradina e Anastácio. (Foto: Divulgação)
Oportunidades estão disponíveis em Campo Grande, Dourados, Nova Andradina e Anastácio. (Foto: Divulgação)

A JBS divulgou que está com 268 vagas abertas em Mato Grosso do Sul. As oportunidades são para diversos municípios e contemplam profissionais como operadores de produção, eletricista, mecânico de manutenção e motoristas de carreta.

Em Dourados, na unidade da Seara, há 150 vagas abertas para operadores de produção. O cargo não exige experiência prévia. Os profissionais que desejam se candidatar devem ir presencialmente até a unidade, localizada no km 6 da BR-163, de segunda a sexta-feira, a partir das 7 horas.

Na unidade I de Campo Grande, a Friboi está com 29 vagas disponíveis, sendo elas 8 para desossador, 6 para refilador, 10 para carga e descarga, 2 para limpeza industrial e 3 para faqueiro de abate. Para se candidatar, o profissional deve ir diretamente até a sede, localizada na Avenida Duque de Caxias, nº 7255, de segunda a sexta-feira, a partir das 7 horas.

Já na unidade II da Friboi em Campo Grande, há 22 vagas disponíveis, sendo 4 vagas para mecânico de manutenção, 4 vagas para eletricista, 8 para desossador e 6 para faqueiro. Para se candidatar, o profissional deve comparecer presencialmente à unidade, que fica na saída para Sidrolândia, na BR-060, s/n, de segunda a sexta-feira, a partir das 7 horas.

Na unidade da Friboi em Nova Andradina há 45 oportunidades de emprego, sendo 2 para lombador, 5 para refilador, 7 para desossador, 3 para operador de máquina e 28 para operadores de produção. Os candidatos devem enviar currículo para [email protected] ou para o WhatsApp (67) 98178-0413.

Já para a Friboi, de Anastácio, há duas vagas disponíveis para os setores de abate e expedição. Os interessados devem enviar o currículo para o WhatsApp (67) 99918-3967 ou ir presencialmente até a unidade, localizada na Rua Vanderlei, nº 1012.

Vagas para motoristas

A JBS, por meio da TRS, transportadora da JBS Novos Negócios, está com 20 vagas abertas para motorista carreteiro. Ao todo, são 15 em Campo Grande, 2 em Dourados e 3 em Naviraí. Para se candidatar, é necessário ter CNH categoria E, EAR válida (Exerce Atividade Remunerada), residir na região da contratação e ter disponibilidade para realizar viagens.

Os interessados devem enviar currículo para o e-mail [email protected] ou se cadastrar pelo WhatsApp (14) 99706-2287. Profissionais sem experiência também podem se candidatar à Escola de Formação de Motoristas da companhia.
Para participar do processo seletivo, em todas as vagas, é necessário ter idade mínima de 18 anos e apresentar documentos pessoais (RG, CPF e comprovante de residência).

As oportunidades são oferecidas sob o regime de contratação CLT, com benefícios previstos pela categoria. Profissionais interessados em fazer parte do banco de talentos da JBS, em todo o Brasil, também podem se cadastrar pelo site: www.jbs.com.br/carreiras.

