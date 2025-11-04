Secretaria de Cultura publica edital para inscrições do Dourados Brilha 2025

A Secretaria Municipal de Cultura publicou no Diário Oficial Suplementar desta terça-feira (4), a abertura de inscrições para as entidades sem fins lucrativos interessadas em organizar e realizar Dourados Brilha 2025.

Ainda de acordo com o edital, a entidade selecionada receberá apoio financeiro no valor de até R$ 300.00,00 (Trezentos mil reais) para a execução do objeto no prazo de até 31 de Dezembro de 2025.

Tradicional evento de fim de ano realizado pela Prefeitura de Dourados, o Dourados Brilha reúne diversas atrações como: a decoração natalina, apresentações culturais, queima de fogos e a chegada do Papai Noel.

O evento também é reconhecido por fortalecer a economia local através da participação de ambulantes, food trucks e grande incentivo ao comércio da cidade.

A programação inclui o fortalecimento da cultura local e o apoio a artistas da cidade, além de atividades que se estendem aos distritos.