Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Dourados

Edital

Secretaria de Cultura publica edital para inscrições do Dourados Brilha 2025

Kátia Kuratone

Dourados Brilha 2024 na Praça Antônio João. (Foto: Marcos Adriano)
Dourados Brilha 2024 na Praça Antônio João. (Foto: Marcos Adriano)

A Secretaria Municipal de Cultura publicou no Diário Oficial Suplementar desta terça-feira (4), a abertura de inscrições para as entidades sem fins lucrativos interessadas em organizar e realizar Dourados Brilha 2025.

Ainda de acordo com o edital, a entidade selecionada receberá apoio financeiro no valor de até R$ 300.00,00 (Trezentos mil reais) para a execução do objeto no prazo de até 31 de Dezembro de 2025.

Tradicional evento de fim de ano realizado pela Prefeitura de Dourados, o Dourados Brilha reúne diversas atrações como: a decoração natalina, apresentações culturais, queima de fogos e a chegada do Papai Noel.

O evento também é reconhecido por fortalecer a economia local através da participação de ambulantes, food trucks e grande incentivo ao comércio da cidade.

A programação inclui o fortalecimento da cultura local e o apoio a artistas da cidade, além de atividades que se estendem aos distritos.

Assuntos

Mais notícias

Mais artigos
Em Mato Grosso do Sul, os fiscais estiveram em postos de combustíveis de cidades como Angélica, Ivinhema, Nova Andradina e Taquarussu. (Divulgação)

Fiscalização

Postos de combustíveis de Angélica e Nova Andradina são autuados durante fiscalização nacional

A ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis) realizou fiscalizações em 14 unidades da Federação entre os dias 27 e 31 de outubro. Em Mato Grosso do Sul, os fiscais estiveram em postos de combustíveis de cidades como Angélica, Ivinhema, Nova Andradina e Taquarussu. Ao todo, quatro estabelecimentos sul-mato-grossenses foram autuados, mas nenhum […]