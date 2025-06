Segunda edição do  Projeto Cadastro Único em Ação acontece de 23 a 27 de junho no auditório do CAM

A segunda edição do Projeto Cadastro Único em Ação, um mutirão de atualizações cadastrais voltado para famílias com renda per capta de até meio salário mínimo, acontece de segunda (23) a sexta-feira (27), das 7h às 17h, no Auditório do Centro Administrativo Municipal (CAM).

Realizado pela Secretaria Municipal de Assistência Social, a iniciativa conta com a parceria do Governo do Estado, por meio da Secretaria Estadual de Assistência Social e dos Direitos Humanos.

Neste segunda edição os atendimentos serão realizados através de senhas, sendo distribuídas 100 senhas no período matutino com início do atendimento às 7h e entrega de senhas às 11h para atendimento no período vespertino.

Serão atendidas famílias que buscam benefícios sociais e que possuam o perfil conforme as legislações vigentes do CadÚnico. O mutirão terá participação das equipes dos Cras Vila Cachoeirinha, Jóquei Clube, Parque do Lago II, Canaã I e Guaicurus, que farão novos cadastros, atualizações, recadastramentos e atendimentos às pessoas com direitos aos benefícios estaduais através do Programa Mais Social.

De acordo com a secretária de Assistência Social, Shirley Flores Zarpelon, em ambos os períodos os atendimentos serão organizados por ordem de chegada, respeitando as situações preferenciais. “O principal objetivo do mutirão é minimizar o índice de demanda reprimida do público alvo para realização de Cadastro Único e acesso aos benefícios sociais para as famílias de baixa renda a realizarem o cadastro único e/ou regularizarem seus cadastros e garantir o acesso aos programas sociais nas três esferas do Executivo”, explica.

O Projeto Cadastro Único em Ação tem o desafio de diminuir a demanda reprimida de cadastros desatualizados, no qual usuários anseiam buscar acesso aos benefícios sociais dos governos federal, estadual e municipal e se encontram impedidos. O segundo mutirão será composto por entrevistadores sociais, servidores e estagiários que realizarão, durante uma semanas, esse atendimento diferenciado sem prejuízo de atendimento nos Centros de Referência de Assistência Social (Cras).

Na primeira edição do Projeto Cadastro Único em Ação foram realizados 959 atendimentos, sendo 531 atendimentos previamente agendados, 368 encaixes e 60 encaminhamentos. “Nesta segunda edição não faremos agendamento, ou seja, iremos distribuir 200 senhas por dia para e atenderemos pela ordem de chegada no Auditório da Prefeitura de Dourados”, explica Shirley Flores Zarpelon.

Ressaltando que o mutirão não contempla cadastros para o grupo unipessoal (pessoas que declaram residir só), sendo este somente com visitas in loco na residência, conforme Lei Federal nº 15.077, de 27 de dezembro de 2024, assim como, atualizações para exclusão de pessoa com renda atualizada pelo Ministério do Desenvolvimento Social (MDS). “Espera-se que com essa ação os beneficiários do CadÚnico consigam realizar as atualizações, os cadastros para que novamente possam receber os benefícios sociais ofertados nas três esferas de governo”, diz a secretária de Assistência Social, Shirley Zarpelon.

