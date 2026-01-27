Segunda fase de matrículas da Rede Municipal termina nesta quinta em Dourados

Começou nesta terça-feira (27), o período de confirmação de matrícula dos estudantes contemplados na segunda fase para escolas e Centros de Educação Infantil (Ceims) da Rede Municipal de Ensino de Dourados (Reme). O prazo para confirmação da segunda designação se encerra nesta quinta-feira, dia 29.

A Secretaria Municipal de Educação reforça que o prazo é essencial e que o não comparecimento para efetivar a matrícula pode resultar na perda da vaga.

A lista de alunos designados nesta etapa foi disponibilizada na segunda-feira (26), no portal oficial da matrícula digital. Para consultar, os responsáveis devem informar a chave eletrônica e a data de nascimento do estudante. Além disso, as famílias também recebem notificação por mensagem no celular.

A confirmação da matrícula deve ser realizada presencialmente na unidade escolar ou Ceim indicado no sistema. “Estamos trabalhando para que nenhuma criança fique fora da escola por falta de vaga. Inclusive, foram selecionadas instituições particulares para a compra de vagas destinadas aos estudantes que não forem alocados em escolas ou Ceims da rede municipal”, destacou o secretário municipal de Educação, Nilson Francisco da Silva.

Importante ressaltar que a simples designação não assegura automaticamente a vaga. É indispensável que o responsável compareça à escola ou ao Ceim dentro do prazo estabelecido; caso contrário, a vaga poderá ser repassada a outro aluno.

Atualmente, a Rede Municipal de Ensino de Dourados atende cerca de 34 mil estudantes, distribuídos em 46 escolas, 39 Ceims e unidades conveniadas. As aulas estão previstas para iniciarem dia 9 de fevereiro.