Segunda parcela da taxa de lixo em Dourados vence nesta segunda-feira

Vence nesta segunda-feira (16) o prazo para o pagamento da segunda parcela da taxa de coleta de lixo em Dourados. Os contribuintes que optaram pelo parcelamento precisam quitar o boleto até o fim do dia para evitar acréscimos por atraso. A cobrança está vinculada ao serviço prestado pela prefeitura e faz parte da taxa de resíduos sólidos urbanos.

Caso o contribuinte não tenha recebido em sua residência o boleto com as primeiras parcelas, o acesso para emissão do documento está disponibilizado no site www.dourados.ms.gov.br, na opção ‘taxa de lixo’.

A primeira parcela da cobrança para todos os imóveis venceu no dia 15 de maio e as demais vencerão no dia 15 de cada mês, sendo prorrogada para o próximo dia útil caso seja final de semana ou feriado.