Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Dourados

Política

'Segurança no trânsito escolar precisa ser tratada como política pública, não como resposta após acidentes', afirma vereador Franklin

Kátia Kuratone

Vereador Franklin cobra medidas urgentes de segurança no trânsito escolar em Dourados (Fotos: Reprodução e Assessoria)
Vereador Franklin cobra medidas urgentes de segurança no trânsito escolar em Dourados (Fotos: Reprodução e Assessoria)

O vereador Franklin Schmalz (PT) cobrou medidas urgentes de segurança no trânsito escolar em Dourados. Ele apresentou indicação à Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito) e à Semed (Secretaria Municipal de Educação) solicitando a implantação de estratégias permanentes de segurança viária no entorno das unidades escolares e educacionais de Dourados. 

De acordo com o vereador, a proposta busca garantir a integridade de estudantes, profissionais e familiares que circulam diariamente nas proximidades de escolas e centros de educação infantil, onde o trânsito intenso e a falta de sinalização adequada têm colocado a comunidade em risco. 

“A segurança no trânsito escolar precisa ser tratada como política pública, não como resposta emergencial após acidentes. É dever do poder público garantir que crianças e educadores circulem com tranquilidade”, destacou Franklin. 

Entre as ações sugeridas está a implantação de faixas de pedestres, lombadas e redutores de velocidade em áreas críticas, medida aliada à melhoria da sinalização vertical e horizontal, alertando sobre a presença de unidades escolares.

A indicação pede ainda a implantação de campanhas educativas de trânsito voltadas a alunos, famílias e comunidades e planos de circulação segura para horários de entrada e saída das escolas. 

Para Franklin, é urgente que a Prefeitura de Dourados, através da Agetran, adote um plano integrado de segurança viária escolar, capaz de prevenir acidentes e fortalecer a cultura de respeito e cuidado no trânsito. “Não dá pra esperar o pior acontecer para agir. Cada travessia segura é uma vida protegida”, concluiu.

Recentemente, o vereador esteve no entorno do CEIM Irany Batista de Matos e da Escola Arthur Campos Mello, no bairro Cachoeirinha, onde a situação de risco é constante. Após essa visita, outros pedidos semelhantes chegaram ao gabinete, reforçando que o problema se repete em diferentes regiões da cidade. 

Assuntos

Mais notícias

Mais artigos