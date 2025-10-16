'Segurança no trânsito escolar precisa ser tratada como política pública, não como resposta após acidentes', afirma vereador Franklin

O vereador Franklin Schmalz (PT) cobrou medidas urgentes de segurança no trânsito escolar em Dourados. Ele apresentou indicação à Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito) e à Semed (Secretaria Municipal de Educação) solicitando a implantação de estratégias permanentes de segurança viária no entorno das unidades escolares e educacionais de Dourados.

De acordo com o vereador, a proposta busca garantir a integridade de estudantes, profissionais e familiares que circulam diariamente nas proximidades de escolas e centros de educação infantil, onde o trânsito intenso e a falta de sinalização adequada têm colocado a comunidade em risco.

“A segurança no trânsito escolar precisa ser tratada como política pública, não como resposta emergencial após acidentes. É dever do poder público garantir que crianças e educadores circulem com tranquilidade”, destacou Franklin.

Entre as ações sugeridas está a implantação de faixas de pedestres, lombadas e redutores de velocidade em áreas críticas, medida aliada à melhoria da sinalização vertical e horizontal, alertando sobre a presença de unidades escolares.

A indicação pede ainda a implantação de campanhas educativas de trânsito voltadas a alunos, famílias e comunidades e planos de circulação segura para horários de entrada e saída das escolas.

Para Franklin, é urgente que a Prefeitura de Dourados, através da Agetran, adote um plano integrado de segurança viária escolar, capaz de prevenir acidentes e fortalecer a cultura de respeito e cuidado no trânsito. “Não dá pra esperar o pior acontecer para agir. Cada travessia segura é uma vida protegida”, concluiu.

Recentemente, o vereador esteve no entorno do CEIM Irany Batista de Matos e da Escola Arthur Campos Mello, no bairro Cachoeirinha, onde a situação de risco é constante. Após essa visita, outros pedidos semelhantes chegaram ao gabinete, reforçando que o problema se repete em diferentes regiões da cidade.