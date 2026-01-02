Veículos de Comunicação
Início Dourados

Seis acertadores da Nota Premiada MS dividem R$ 100 mil

Kátia Kuratone

Seis consumidores de Mato Grosso do Sul acertaram as seis dezenas da Nota Premiada MS e vão dividir o prêmio principal de R$ 100 mil. (Divulgação)
Seis consumidores de Mato Grosso do Sul acertaram as seis dezenas da Nota Premiada MS e vão dividir o prêmio principal de R$ 100 mil. Segundo divulgado pelo site Nota Premiada MS, cada um receberá R$ 16.666,67.

Além disso, 382 participantes acertaram a quina e vão dividir R$ 200 mil. O valor individual ficou em R$ 523,56 para cada contemplado.

O sorteio considerou as dezenas do último concurso da Mega-Sena de dezembro, realizado nesta quinta-feira (1º). Os números sorteados foram 09, 13, 21, 32, 33 e 59.

Como funciona a premiação?
Mensalmente, o Governo de Mato Grosso do Sul distribui R$ 300 mil em prêmios por meio do Nota MS Premiada:

R$ 100 mil são destinados aos contribuintes que acertam os números sorteados da Mega-Sena;
R$ 200 mil são distribuídos entre os que têm números correspondentes aos da Quina, conforme as notas fiscais emitidas.
Os valores são divididos proporcionalmente entre os ganhadores, permitindo que mais participantes sejam contemplados.

Como participar?
Qualquer consumidor que realizar compras a partir de R$ 1,00 e solicitar a inclusão do CPF na nota fiscal já está participando automaticamente dos sorteios.

Para verificar se foi sorteado, o contribuinte deve acessar o site do programa e consultar sua situação. O programa busca incentivar a solicitação da nota fiscal, contribuir para o combate à sonegação e promover a devolução de benefícios à população. (Com informações da assessoria)

