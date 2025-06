Operação em Eldorado termina com seis presos e apreensão de drogas e dinheiro

Lazer

Prefeitura disponibiliza ônibus gratuito para a 46ª Festa Junina de Dourados

A partir de hoje, a Prefeitura de Dourados vai disponibilizar transporte gratuito para que a população possa aproveitar a 46ª Festa Junina. O evento acontece de hoje a domingo, no Centro de Convenções Antônio Tonnani. O itinerário do ônibus que ficará disponível gratuitamente abrangerá os bairros do Jóquei Clube (com saída em frente a Casa da […]