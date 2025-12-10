Veículos de Comunicação
Dourados

Oportunidade

Seleção do IBGE oferece 23 vagas para Dourados

Kátia Kuratone

Terminam nesta quinta-feira (11), as inscrições para os dois processos seletivos - Agente de Pesquisas e Mapeamento (APM) e Supervisor de Coleta e Qualidade (SCQ) – do IBGE em 11 municípios de Mato Grosso do Sul. Para Dourados são oferecidas 23 vagas. (Foto: Agência Brasil)
Terminam nesta quinta-feira (11), as inscrições para os dois processos seletivos – Agente de Pesquisas e Mapeamento (APM) e Supervisor de Coleta e Qualidade (SCQ) – do IBGE em 11 municípios de Mato Grosso do Sul. Para Dourados são oferecidas 23 vagas.

Ao todo, são oferecidas 242 vagas, sendo 212 para APM, que exige o nível médio completo, e 30 para SCQ, que, além do ensino médio completo, requer Carteira Nacional de Habilitação (CNH) no mínimo categoria B. Há reserva de vagas para pessoas pretas e pardas (PPP), pessoas com deficiência (PcD), pessoas indígenas (PI) e pessoas quilombolas (PQ).

As inscrições podem ser realizadas até amanhã, 11 de dezembro, através do site da Fundação Getúlio Vargas (FGV) https://conhecimento.fgv.br/concursos/pssibge25 banca organizadora da seleção.

A taxa de inscrição é de R$ 38,50 para ambas as funções. O pagamento da taxa pode ser feita até sexta-feira (12 de dezembro).

A remuneração é de R$ 2.676,24 para APM e R$ 3.379,00 para SCQ, além de benefícios como auxílio-alimentação (de R$ 1.175,00), auxílio-transporte e auxílio pré-escolar. Nos dois casos, a previsão de duração do contrato é de até um ano, podendo ser prorrogado por mais dois anos, conforme inciso II do parágrafo único do art. 4o da Lei no 8.745/1993.

A jornada de trabalho será de 40 (quarenta) horas semanais, sendo 8 (oito) horas diárias para ambos as funções. As seleções terão prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, com data provável no dia 22 de fevereiro de 2026. A prova para APM será aplicada no período matutino (das 8h às 11h) e para SCQ no período vespertino (das 14h às 17h).

