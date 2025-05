Seleta e PAM seguem com vacinação contra Influenza em horário estendido em Dourados

A Unidade Básica de Saúde Seleta e o Pronto Atendimento Médico (PAM) vão aplicar vacina contra a gripe Influenza nesta sexta-feira (2), sábado (3) e domingo (4). Na Seleta a vacinação acontece das 7h às 22h e no PAM das 7h às 17h.

O horário estendido na UBS Seleta foi adotado também nesta sexta-feira de ponto facultativo, já que as demais UBSs estão fechadas, bem como no sábado e no domingo.

O secretário municipal de Saúde, Márcio Figueiredo, orienta que as pessoas procurem atendimento médico na UBS Seleta apenas para casos de emergências. “As consultas eletivas, que não demandem urgência, podem ser feitas nas Unidades Básicas de Saúde dos bairros a partir de segunda-feira. Porém, pessoas com sintomas gripais devem procurar tanto a Seleta, das 7h às 22h, quanto a UPA, já que o diagnóstico precoce da doença e o início imediato do tratamento evitam o agravamento do quadro clínico do paciente”, ressalta.

O alerta do secretário é por conta dos 20 leitos de UTI do Hospital da Vida que estão lotados e mais de 10 pacientes esperam por uma vaga em leito na Unidade de Terapia Intensiva.

Vacinação: grupos prioritários

De acordo com o Ministério da Saúde, a campanha de vacinação abrange crianças de seis meses a menores de seis anos, gestantes, puérperas, povos indígenas, quilombolas, pessoas em situação de rua, trabalhadores da saúde, professores, profissionais das forças de segurança e salvamento, integrantes das forças armadas, pessoas com deficiência permanente, caminhoneiros, trabalhadores do transporte coletivo, portuários, funcionários dos Correios, população privada de liberdade, funcionários do sistema prisional, adolescentes e jovens de 12 a 21 anos sob medidas socioeducativas, além de pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e idosos com 60 anos ou mais.