Início Dourados

Previsão do Tempo

Sem chuvas expressivas há 20 dias, Inmet emite alerta de chuvas intensas para Dourados

Kátia Kuratone

Inmet emitiu um alerta de chuvas intensas para Dourados com grau de severidade classificado como "perigo potencial. (Foto: Léo Júnior)
Inmet emitiu um alerta de chuvas intensas para Dourados com grau de severidade classificado como “perigo potencial. (Foto: Léo Júnior)

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de chuvas intensas para Dourados com grau de severidade classificado como “perigo potencial”. O aviso começou nesta segunda-feira (25) e termina nesta terça-feira (26) às 23h59.

Segundo a previsão do Inmet, pode chover entre 20 e 30 mm/hora ou até 50 mm/dia, acompanhado de ventos intensos com intensidade de 40 e 60 km/h.

Apesar da intensidade de perigo, o alerta não aponta grandes riscos para à população.

De acordo com o Guia Clima da Embrapa, Dourados completa hoje, 20 dias sem chuvas expressivas, aquelas superiores a 5 mm.

