Sem chuvas expressivas há 20 dias, Inmet emite alerta de chuvas intensas para Dourados

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de chuvas intensas para Dourados com grau de severidade classificado como “perigo potencial”. O aviso começou nesta segunda-feira (25) e termina nesta terça-feira (26) às 23h59.

Segundo a previsão do Inmet, pode chover entre 20 e 30 mm/hora ou até 50 mm/dia, acompanhado de ventos intensos com intensidade de 40 e 60 km/h.

Apesar da intensidade de perigo, o alerta não aponta grandes riscos para à população.

De acordo com o Guia Clima da Embrapa, Dourados completa hoje, 20 dias sem chuvas expressivas, aquelas superiores a 5 mm.