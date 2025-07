Sem equipe de Dourados, Série B do Estadual terá seis clubes lutando pelo acesso em 2025

Sem equipe representando Dourados, foi definida a edição 2025 da Série B do Campeonato Sul-Mato-Grossense. Os representantes dos clubes e da Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul (FFMS) se reuniram nesta quarta-feira (2), na sede da entidade, em Campo Grande, para o Conselho Arbitral.

O encontro discutiu fórmula, regulamento e questões técnicas da competição que garante aos dois melhores acesso à primeira divisão em 2026.

Com seis participantes, a Série B Estadual será disputada em pontos corridos, turno e returno com todos os clubes se enfrentando. São dez rodadas, com início no último fim de semana de agosto e encerramento previsto para início de novembro. Os dois melhores colocados garantem lugar na primeira divisão, nas vagas dos rebaixados Coxim AC e Aquidauanense FC.

O presidente da Federação, Estevão Petrallás, e o diretor de competições, Marcos Tavares, comandaram o encontro com dirigentes de sete clubes que vão participar da divisão de acesso. Nesta lista, o único que disputou a competição no ano passado foi o EC Comercial. As demais estão retornando ao futebol profissional, casos de EC Taveirópolis, São Gabriel EC, Maracaju AC, CR Aquidauana e AA Bataguassu.

A tabela foi definida por sorteio realizado no Arbitral. Na primeira rodada, o Bataguassu recebe o Comercial; Maracaju e São Gabriel se enfrentam; e o estreante Aquidauana joga contra o Taveirópolis.

A Federação divulga nos próximos dias a tabela detalhada da competição.

