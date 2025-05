Semana do MEI terá atendimentos gratuitos na ACED

Durante a Semana do MEI 2025, que acontece de 26 a 30 de maio, a ACED – Associação Comercial e Empresarial de Dourados, em parceria com o Sebrae/MS, oferece atendimentos gratuitos voltados a microempreendedores individuais (MEIs), empreendedores informais e pessoas interessadas em abrir o próprio negócio. A ação faz parte do compromisso da entidade em fomentar o desenvolvimento do empreendedorismo local.

Na ACED, os atendimentos serão realizados ao longo de toda a semana, das 7h30 às 11h30 e das 13h30 às 17h30, com foco em orientações sobre formalização, regularização de MEI, emissão da Declaração Anual, além de informações sobre obrigações fiscais, acesso a crédito e gestão de pequenos negócios. É uma oportunidade para quem deseja esclarecer dúvidas e buscar soluções práticas para fortalecer sua atividade.

Dourados possui atualmente 16.340 MEIs registrados, segundo dados da Receita Federal de maio de 2025. Os principais setores são comércio de roupas e acessórios, salões de beleza, promoção de vendas, obras de alvenaria e fornecimento de alimentos preparados para consumo domiciliar. A Semana do MEI chega justamente para apoiar esses empreendedores, oferecendo conhecimento, capacitação e serviços.

Além dos atendimentos na ACED, um dos destaques da programação em Dourados é a noite de palestras no dia 27 de maio, às 19h, no Centro de Eventos UNIGRAN, com o especialista em marketing digital Rapha Falcão, que falará sobre “Marketing Digital e Inteligência Artificial para Negócios”, e com o empreendedor e influenciador Rick Chester, que apresenta a palestra motivacional “Pega a Visão”, compartilhando sua trajetória inspiradora no empreendedorismo.

A programação da Semana do MEI também acontece em outras cidades da região Sul, como Caarapó, Maracaju, Rio Brilhante, Amambai, Ponta Porã, Nova Andradina, entre outras, sempre com foco na orientação e fortalecimento dos pequenos negócios. Em Dourados, os atendimentos estarão disponíveis na ACED, no Sebrae e na Sala do Empreendedor da Prefeitura, durante todo o período do evento.

O atendimento do Sebrae/MS na ACED acontece de 26 a 30 de maio, das 7h30 às 11h30 e das 13h30 às 17h30, na ACED – Rua Av. Joaquim Teixeira Alves, 1480 – Centro.