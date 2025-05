Semana do MEI traz palestras, oficinas e atendimentos gratuitos

De 26 a 30 de maio, Dourados será palco da Semana do MEI 2025, um dos maiores eventos voltados aos microempreendedores individuais, promovido pelo Sebrae/MS. A programação conta com palestras, oficinas, orientações fiscais, atendimentos gratuitos e serviços de formalização de MEI. Nesta segunda-feira (26) o Programa Microfone Aberto recebeu a analista-técnica do Sebrae/MS, Maria Isabel, que falou sobre as atividades.

O município, que hoje conta com 16.340 microempreendedores individuais, sendo 55,70% homens (9.101) e 43,83% mulheres (7.162), terá uma programação especial para quem já empreende ou quer começar a empreender. Os dados são da Receita Federal (maio de 2025) e mostram que as principais atividades dos MEIs douradenses estão nos setores de comércio de roupas e acessórios, salões de beleza, promoção de vendas, obras de alvenaria e fornecimento de alimentos preparados para consumo domiciliar.

O ponto alto da programação em Dourados acontece na noite de 27 de maio, às 19h, no Centro de Eventos UNIGRAN, com duas palestras magnas.

O especialista em marketing digital para pequenos negócios, Rapha Falcão, apresenta o tema “Marketing Digital e Inteligência Artificial para Negócios”, trazendo insights sobre como usar as redes sociais e as novas tecnologias para vender mais e atrair clientes.

Na sequência, quem sobe ao palco é o empreendedor e influenciador Rick Chester, com a palestra “Pega a Visão”. Rick viralizou nas redes sociais com sua frase: “Vender água não dá pra você não? Então a crise não está no país, está dentro de você.” A partir desse pensamento, ele construiu uma carreira de sucesso como palestrante e escritor, mostrando que é possível começar do zero e prosperar.

Além das palestras, durante toda a semana haverá atendimentos gratuitos na sede do Sebrae em Dourados, na ACED e na Sala do Empreendedor da Prefeitura, onde os participantes poderão tirar dúvidas, formalizar seus negócios, receber orientações fiscais e participar de oficinas práticas.

Maria Isabel ressalta que o evento também é uma oportunidade para quem ainda está na informalidade entender os benefícios de se tornar MEI, como acesso à previdência, crédito facilitado e participação em programas de capacitação. “É um momento de aprendizado, conexão e, principalmente, de crescimento para os pequenos negócios da nossa cidade”, destaca.

Região Sul também participa

Além de Dourados, a Semana do MEI 2025 acontece simultaneamente em mais 19 municípios da região Sul de Mato Grosso do Sul, incluindo Amambai, Batayporã, Caarapó, Coronel Sapucaia, Deodápolis, Eldorado, Iguatemi, Itaquiraí, Ivinhema, Japorã, Jateí, Juti, Maracaju, Mundo Novo, Nova Andradina, Ponta Porã, Rio Brilhante, Tacuru e Taquarussu. Em cada cidade, a programação é adaptada, com atendimentos nas Salas do Empreendedor e atividades presenciais, reforçando a missão do Sebrae de apoiar, capacitar e fortalecer os pequenos negócios em todo o estado.

“A Semana do MEI também serve como alerta para quem ainda não fez a Declaração Anual do MEI, que deve ser entregue até o dia 31 de maio”, afirma Maria Isabel.

Confira a entrevista na íntegra: