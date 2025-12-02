Veículos de Comunicação
EDUCAÇÃO

Semed abre processo seletivo para agente de atividade educacional no dia 8

Kátia Kuratone

As inscrições poderão ser feitas de 08 a 14 de dezembro,  exclusivamente por meio eletrônico. Não haverá taxa de inscrição. (Foto: Divulgação/Assecom)

A Secretaria Municipal de Educação (Semed) abre no dia 8 de dezembro, as inscrições ao processo seletivo para agente de atividade educacional, com a seleção tendo validade por um ano, contado da publicação do resultado e será realizado em etapa única. Não haverá taxa de inscrição.

A jornada de trabalho será de trinta horas semanais, podendo ocorrer durante os turnos diurno e/ou noturno, condicionada à conveniência e necessidade das unidades de ensino.

O processo seletivo será classificatório. Os candidatos serão classificados em ordem decrescente pela pontuação da prova de títulos. Os candidatos classificados serão convocados para contratação temporária de acordo com a oportunidade de vagas e conforme conveniência e oportunidade da Secretaria Municipal de Educação, devendo apresentar documentação exigida pela unidade escolar designada.

As inscrições poderão ser feitas de 08 a 14 de dezembro,  exclusivamente por meio eletrônico, disponível no site www.selecao.semed.dourados.ms.gov.br .

Os agentes de atividade educacional selecionados vão apoiar os professores em atividades pedagógicas e administrativas, cuidar do bem-estar dos alunos e manter o ambiente escolar seguro e organizado. Trata-se, portanto, de um cargo que desempenha papel fundamental para garantir a boa convivência educacional e um ponto focal importante com contato direto com o público escolar. (Com informações da Assecom)

