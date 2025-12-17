Semed prorroga processo seletivo para professores das escolas indígenas

A Secretaria Municipal de Educação (Semed) prorrogou o prazo de inscrição do Processo Seletivo Simplificado para contratação temporária de professores indígenas. As inscrições ainda podem ser feitas até a meia noite da próxima sexta-feira, dia 19 de dezembro.

O Processo Seletivo Simplificado Indígena é voltado para formação de cadastro reserva visando a contratação temporária de professores habilitados para atuação nas unidades escolares indígenas da Rede Municipal de Ensino, no ano letivo de 2026.

O processo seletivo será realizado em etapa única, de caráter classificatório, sem cobrança de taxa de inscrição. As inscrições encerram nesta sexta-feira (19) e devem ser feitas exclusivamente de forma online pelo site www.selecao.semed.dourados.ms.gov.br.

A preferência será dada a professores indígenas, residentes na Reserva Indígena ou no município de Dourados, conforme critérios estabelecidos em edital. A classificação será feita com base na pontuação de títulos e tempo de serviço, especialmente na educação escolar indígena da Rede Municipal.