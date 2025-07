Seminário discute a Insolvência Empresarial de Mato Grosso do Sul

O Programa Microfone Aberto desta quinta-feira (3/7) recebeu os advogados, Romulo A. Carneiro e Edgar Fernandes, respectivamente presidente e vice-presidente da comissão de recuperação judicial e falências da 4ª subseção da OAB Dourados.

Eles falam do 2º Seminário de Insolvência Empresarial de Mato Grosso do Sul, que se torna um evento indispensável para quem atua no direito, na economia, no setor produtivo ou na gestão de negócios.

Promovido Pela Comissão de Recuperação Judicial e Falência da OAB/Dourados, em parceria com o Ibajud, o seminário reúne grandes nomes nacionais para debater temas como: jurisprudência atual, reestruturação empresarial, recuperação no agronegócio e o papel das pequenas e médias empresas nesse cenário.

O seminário será no dia 4 de julho, em Dourados, com entrada gratuita e certificação. Mais do que um evento técnico, é uma oportunidade de atualização, networking e preparo para os novos desafios do mercado.

Confira a entrevista na íntegra: