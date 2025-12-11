Sems divulga atendimento das UBS durante recesso de fim de ano em Dourados

A Sems (Secretaria Municipal de Saúde) divulgou o esquema especial de funcionamento das Unidades Básicas de Saúde (UBSs) durante os feriados de dezembro e o recesso de fim de ano.

As Unidades Básicas de Saúde (UBSs) atenderão normalmente nos dias 22, 23, 29 e 30 de dezembro, sempre das 7h às 11h e das 13h às 17h, oferecendo os serviços tradicionais como consultas, curativos, vacinas, agendamento de exames, entre outros. E, as unidades coordenadas pela Fiocruz, no Jóquei Clube, Parque do Lago II, Maracanã e Idelfonso Pedroso, realizarão atendimento até às 19h.

Já a unidade de saúde Seleta, no Grande Flórida, terá funcionamento diferenciado para atender demandas de menor complexidade. Nos dias 22, 23, 29 e 30 de dezembro, o atendimento será normal, com horário estendido das 18h às 22h. Já nos dias 26 de dezembro e 2 de janeiro de 2026, a unidade funcionará em regime especial, do meio-dia às 22h.

PAM

No Posto de Atendimento Médico (PAM), os trabalhos na sala de vacinação e com médicos especialistas será encerrado no dia 23 de dezembro, retornando apenas em 5 de janeiro de 2026, bem como na Clínica de Atendimento à Mulher (CAM), nos Centros de Atenção Psicossocial (CAPs) e na Policlínica de Atendimento Infantil (PAI).

A Farmácia do PAM, porém, seguirá funcionando diariamente, inclusive aos finais de semana e feriados, das 7h às 17h.

Segundo a Sems, a organização dos horários busca garantir atendimento contínuo durante o recesso, evitar sobrecarga nas unidades de urgência e assegurar que a população mantenha o acesso aos serviços essenciais. (Com informações da Assecom)