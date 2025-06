Sems vacinou 76 mil pessoas contra a Influenza em Dourados

A Secretaria Municipal de Saúde (Sems) divulgou que 76 mil pessoas foram vacinas contra a Influenza, desde o dia 1º de abril, início da campanha de imunização.

Ainda segundo a Sems, a cobertura vacinal entre os grupos prioritários (gestantes, idosos e crianças) está em 45,96%, índice que ainda pode melhorar com a adesão da população. A secretaria alerta que nos grupos prioritários, a gripe Influenza pode apresentar maior gravidade, devido a isso é solicitado que tomem a vacina e adotem meios de se prevenir, se possível evitem aglomerações e mantenham os ambientes ventilados.

Vale destacar que desde a primeira quinzena de maio, as doses da vacina contra a gripe para todos os públicos, dentro do intuito de reduzir casos graves e internações no município. Especialmente no período de outono e de inverno, a situação é mais delicada, com maior registro de doenças respiratórias. Com isso, as autoridades de saúde reforçam o chamado para que a população busque a imunização. Até o momento, Dourados recebeu um total de 93.220 doses da vacina contra a Influenza.

Vacina segue disponível

A vacina segue disponível de forma gratuita em todas as unidades de saúde de Dourados, de segunda a sexta-feira, das 7h às 11h e das 13h às 17h. Os postos de saúde da Seleta e do Jardim Santo André atendem das 7h às 11h e das 13h às 22h, de segunda a sexta-feira.

As unidades de saúde do Jóquei Clube, Ildefonso Pedroso, Jardim Maracanã e Parque do Lago II atendem das 7h às 19h, ininterruptamente, de segunda a sexta-feira. O Pronto Atendimento Médico (PAM) atende das 6h às 18h nos dias de semana, contando com sala de imunização.

Para se vacinar, é necessário apresentar documento com foto e, se possível, a caderneta de vacinação.

*Com informações da Assecom