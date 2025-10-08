Veículos de Comunicação
Início Dourados

Economia

Semsur divulga inscrições para ambulantes atuarem no Dia de Finados

Kátia Kuratone

O horário determinado para as inscrições nos dias 13 e 14, é entre 8h30 às 13h e o atendimento será por ordem de chegada. (Arquivo/Assecom)
O horário determinado para as inscrições nos dias 13 e 14, é entre 8h30 às 13h e o atendimento será por ordem de chegada. (Arquivo/Assecom)

A Secretaria Municipal de Serviços Urbanos (Semsur) divulgou que nos dias 13 e 14 de outubro, as inscrições estarão abertas para os ambulantes que desejam comercializar produtos no Cemitério Municipal Santo Antônio de Pádua, no Dia de Finados, 2 de novembro.

Os interessados precisam se inscrever de forma presencial no Departamento de Fiscalização de Posturas, munido de documentos. O horário do atendimento é entre 8h30 às 13h e será por ordem de chegada. A definição consta na resolução 002/2025, do Diário Oficial do dia 1º de outubro. 

Serão oportunizadas 31 vagas para vendas de flores/velas no estacionamento do cemitério Santo Antônio, na Coronel Ponciano, 14 vagas para comércio de itens alimentícios, na rua Palmeiras, lateral da Capela, 15 vagas para comércio de flores/velas, na rua Palmeiras, próximo ao portão do cemitério Bom Jesus.

Os documentos necessários para inscrição são: Carteira Nacional de Habilitação (CNH), Registro Geral (RG), Cadastro de Pessoa Física (CPF), comprovante de residência e número de telefone para contato.

Ressaltando que as inscrições serão feitas apenas no Departamento de Fiscalização de Posturas, não sendo possível realizar a mesma no dia 02/11/2025, como nos anos anteriores.

SERVIÇO: O Departamento de Fiscalização de Posturas, ligado à Semsur, está localizado na Avenida Marcelino Pires, 3930, no Piso Superior do Terminal Rodoviário.

