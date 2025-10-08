Semsur divulga inscrições para ambulantes atuarem no Dia de Finados

A Secretaria Municipal de Serviços Urbanos (Semsur) divulgou que nos dias 13 e 14 de outubro, as inscrições estarão abertas para os ambulantes que desejam comercializar produtos no Cemitério Municipal Santo Antônio de Pádua, no Dia de Finados, 2 de novembro.

Os interessados precisam se inscrever de forma presencial no Departamento de Fiscalização de Posturas, munido de documentos. O horário do atendimento é entre 8h30 às 13h e será por ordem de chegada. A definição consta na resolução 002/2025, do Diário Oficial do dia 1º de outubro.

Serão oportunizadas 31 vagas para vendas de flores/velas no estacionamento do cemitério Santo Antônio, na Coronel Ponciano, 14 vagas para comércio de itens alimentícios, na rua Palmeiras, lateral da Capela, 15 vagas para comércio de flores/velas, na rua Palmeiras, próximo ao portão do cemitério Bom Jesus.