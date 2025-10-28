Veículos de Comunicação
Início Dourados

Fique atento!

Semsur recebe inscrição para ambulantes no Dia de Finados até quinta-feira em Dourados

Kátia Kuratone

No domingo (2), o Cemitério Santo Antônio de Pádua estará aberto das 6h às 17h. (Foto: A. Frota)

A Secretaria Municipal de Serviços Urbanos (Semsur) segue com os preparativos para o Dia de Finados, no domingo (2). De acordo com a administração, a expectativa é receber cerca de 35 mil visitantes ao longo do dia.

Como parte da estrutura montada para a data, a Prefeitura abriu uma chamada pública para ambulantes interessados em comercializar produtos no entorno dos cemitérios. Das 50 vagas disponibilizadas, ainda restam 10 que podem ser preenchidas até quinta-feira (30), das 7h30 às 13h30, diretamente no setor de Fiscalização de Posturas da Semsur, localizado no piso superior do Terminal Rodoviário, na Avenida Marcelino Pires, 3930.

É importante que os interessados apresentem: CNH, RG, CPF, comprovante de residência e número de telefone para contato no momento da inscrição. A equipe de Fiscalização de Posturas também atuará no Dia de Finados, para garantir a organização e coibir o comércio irregular.

Serviço: No domingo (2), o Cemitério Santo Antônio de Pádua estará aberto das 6h às 17h. A Rua das Palmeiras, entre a Coronel Ponciano e a Augusto Zanatti, será interditada para circulação de veículos, com apoio da Guarda Municipal e da Agetran, a fim de garantir segurança e fluidez no trânsito da região.

