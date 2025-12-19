Serviços essenciais funcionam normalmente durante recesso de fim de ano em Dourados

Os serviços essenciais seguirão operando normalmente no fim de ano em Dourados. Na área da saúde, a Secretaria Municipal, definiu um esquema especial de funcionamento durante os feriados e o recesso. A estratégia busca evitar superlotação na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e assegurar assistência à população com plantões e ampliação de horários em dias úteis.

O Pronto Atendimento Médico (PAM) encerrará os atendimentos na sala de vacinação e com médicos especialistas no dia 23 de dezembro, com retorno em 5 de janeiro de 2026. O mesmo cronograma vale para a Clínica de Atendimento à Mulher (CAM), os Centros de Atenção Psicossocial (CAPs) e a Policlínica de Atendimento Infantil (PAI).

A Farmácia do PAM, no entanto, seguirá funcionando diariamente, inclusive aos fins de semana e feriados, das 7h às 17h.

As Unidades Básicas de Saúde (UBSs) atenderão normalmente nos dias 22, 23, 29 e 30 de dezembro, das 7h às 11h e das 13h às 17h, oferecendo serviços como consultas, curativos, vacinas e agendamento de exames. As unidades coordenadas pela Fiocruz, localizadas no Jóquei Clube, Parque do Lago II, Maracanã e Idelfonso Pedroso, manterão atendimento estendido até as 19h. Já a UBS Seleta, no Grande Flórida, terá funcionamento diferenciado, com atendimento das 18h às 22h nos dias 22, 23, 29 e 30 de dezembro, e, de forma especial, das 12h às 22h nos dias 26 de dezembro e 2 de janeiro de 2026.

COMÉRCIO

O comércio de Dourados também terá horário especial. No domingo, as lojas abrem das 9h às 18h. Na segunda e terça-feira, dias 22 e 23 de dezembro, o atendimento segue até as 22h. No dia 24, véspera de Natal, o expediente será encerrado às 18h. No dia 25, não haverá atendimento, com retomada das atividades no dia 26, das 8h às 18h.

Quanto à coleta domiciliar de resíduos, não haverá serviço apenas nos dias 25 de dezembro e 1º de janeiro de 2026. Nos dias 24 e 31 de dezembro, a coleta ocorrerá em horário especial, das 6h às 20h.

DECRETO

A Prefeitura de Dourados publicou um decreto que regulamenta o recesso para as festividades de Natal e Ano Novo, prevista para iniciar na próxima semana, para os agentes públicos e políticos que atuam nos órgãos da administração direta, autarquias e fundações do Poder Executivo Municipal.

O recesso será dividido em dois períodos, de 22 a 26 de dezembro de 2025, referente ao Natal, e de 29 de dezembro de 2025 a 2 de janeiro de 2026, em razão do Ano Novo. A norma estabelece que o afastamento ocorrerá por meio de revezamento, assegurando o funcionamento contínuo das repartições públicas.