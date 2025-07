Servidor público protocola denúncia e pede cassação da vereadora Ana Paula na Câmara de Dourados

O funcionário público Leonardo Pescinelli Martins protocolou nesta segunda-feira (28) na Câmara de Vereadores de Dourados, uma denúncia por infração político-administrativa contra a vereadora Ana Paula Benitez Fernandes (Republicanos).

A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa da Casa de Leis, que também informou que o pedido não seria apresentado, nem lido na sessão ordinária de hoje e que a Procuradoria da Casa está analisando a denúncia e vai definir a tramitação.

Procurada pela reportagem, a vereadora disse que ainda não foi oficialmente notificada, que desconhece o conteúdo da denúncia, mas que está a disposição para todos os questionamentos pertinentes.

Conteúdo da denúncia

No documento, o servidor alega que a denunciada possui acúmulo de função que extrapola o período integral de trabalho. Além do expediente na Câmara, a afirmação do denunciante é que a parlamentar é lotada por 40h na rede pública de ensino e ainda exerce o cargo de diretora na Escola Municipal Prefeito Luiz Antônio Alvares Gonçalves.

Segundo o autor do documento protocolado, a situação se torna “incompatível com o exercício simultâneo do mandato legislativo e a carga horária exigida no cargo de direção escolar”.

“Como exemplo, toda segunda-feira a denunciada se faz presente de forma integral na Câmara de Vereadores, participando no período da manhã da pré-pauta e no período da tarde nas sessões ordinárias, que normalmente se estendem até o período noturno. Com efeito, em toda segunda-feira a denunciada não exerce nenhuma carga horária da função de diretora”, cita parte da denúncia.

Ao final, o autor do documento requer a cassação do mandato da vereadora, justificando que “os fatos citados violam a Lei de Improbidade Administrativa, decoro parlamentar e o princípio da moralidade inerente ao agente público”.