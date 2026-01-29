Servidores aprovados em concurso realizado em 2023 são empossados em Dourados

Os profissionais aprovados no concurso público de prova de títulos de 2023 foram empossados pela Prefeitura de Dourados. No total foram empossados 233 servidores, sendo 219 professores de apoio pedagógico para Educação Especial, três médicos, dois cirurgiões-dentistas, sete auxiliares de odontologia, um educador físico e um fisioterapeuta.

“Tínhamos uma demanda extremamente importante na Educação Especial e agora conseguimos dar posse a esses profissionais. A educação é essencial para o futuro da sociedade, assim como a saúde é indispensável, e a prefeitura tem investido com muito empenho nessas áreas”, afirmou o prefeito Marçal Filho, durante a solenidade que aconteceu na manhã de quarta-feira (28), no Centro de Convenções Antônio Tonanni.

“Tivemos que superar entraves de ordem legal e financeira para chegarmos a esse momento. Estamos no limite prudencial de gastos com folha de pagamento, ainda assim fizemos a convocação por entender a necessidade desses serviços para a população”, completou o prefeito.

A solenidade, conduzida pela Secretaria Municipal de Administração (Semad), marcou a posse a 233 novos servidores públicos. Os profissionais passam a atuar em diversas áreas do município, com destaque para a Educação e a Saúde, fortalecendo o atendimento no serviço público.

O prefeito Marçal Filho acompanhou a chegada dos novos servidores e destacou a superação de desafios enfrentados pela atual gestão, especialmente no que se refere ao equilíbrio financeiro da administração pública. Ele enfatizou o esforço da equipe de governo para reorganizar as finanças do município, diante do cenário encontrado no início da gestão, em janeiro de 2025.

Ele explicou que recebeu uma prefeitura onde 53,7% da arrecadação estava comprometida com a folha de pagamento, percentual muito próximo do limite prudencial de 54%, a partir do qual o gestor pode responder por improbidade administrativa dentro da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), o que empenhou esforço de toda a equipe para o novo cenário atual de equilíbrio. “Nosso esforço foi muito grande no sentido de reorganizar a casa, mas nós abraçamos essa causa porque a prefeitura precisa dar resposta à população”, pontuou o prefeito.