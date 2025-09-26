Servidores municipais de Dourados recebem 12 dias antes do 5º dia útil

Os 9.398 servidores municipais de Dourados receberam nesta sexta-feira (26), os salários de setembro. O pagamento acontece quatro dias antes de terminar o mês de referência e 12 dias antes do quinto dia útil do mês de outubro.

Segundo informações da Prefeitura, o depósito da folha bruta de R$ 62.565.622,94, que acrescida dos encargos patronais de R$ 8.884.435,10, chega a R$ 71.450.058,00.

Os números oficiais revelam um cenário preocupante para os próximos meses em relação à arrecadação e reforça a necessidade da gestão continuar com o programa de contensão de gastos.

Ao anunciar que o pagamento está na conta, o prefeito Marçal Filho ressaltou que pagar salário em dia é obrigação de todo gestor público e de todo empregador da iniciativa privada. “A diferença é que estamos fazendo um grande esforço não apenas para pagar em dia, mas para depositar os salários antecipadamente, dentro do mês de referência”, enfatizou.

“Os servidores da Prefeitura de Dourados estão comprometidos com o serviço público de qualidade e a valorização profissional é um incentivo a mais para que todos prestem um atendimento cada vez melhor ao cidadão”, completou Marçal Filho.