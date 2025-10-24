Veículos de Comunicação
Início Dourados

Servidores municipais farão revezamento no período de natal e ano novo em Dourados

Kátia Kuratone

A Resolução estabelece para os dias 22 e 23 de dezembro, horário normal de expediente, ou seja, das 7h30 às 13h30. (Foto: A. Frota)
A Resolução estabelece para os dias 22 e 23 de dezembro, horário normal de expediente, ou seja, das 7h30 às 13h30. (Foto: A. Frota)

Conforme a Resolução 1360/10/2025, publicada pela Prefeitura de Dourados, por meio da Secretaria Municipal de Administração (Semad), os horários de funcionamento durante o período de recesso para as celebrações de Natal e Ano Novo de 2025, será mediante revezamento de servidores de cada órgão da administração municipal direta, autárquica e fundacional do poder executivo, atende ao Decreto “P” nº 414, de a 5 de outubro.

A Resolução estabelece para os dias 22 e 23 de dezembro, horário normal de expediente, ou seja, das 7h30 às 13h30. No dia 24, véspera de Natal, o ponto será facultativo, assim como no dia 26. No dia 25, feriado nacional, não haverá expediente.

O expediente será normal (7h30 às 13h30) também nos dias 29 e 30 dezembro. No dia 31, véspera do Ano Novo, será ponto facultativo. Dia 1 de janeiro de 2026, feriado nacional, não haverá expediente. Já no dia 2 de janeiro o ponto será facultativo.

Conforme a secretária municipal de Administração, Tays Diniz, a escala de trabalho fica por conta do responsável por cada departamento e tem como propósito não deixar a população sem atendimento no período de recesso de fim de ano.

Os serviços essenciais de saúde prestados pelo Hospital da Vida e pela Unidade de Pronto Atendimento (UPA) serão mantidos de forma integral. (Com informações da Assecom)

