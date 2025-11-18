Veículos de Comunicação
Início Dourados

Dia da Consciência Negra

Servidores municipais terão 'feriadão' com ponto facultativo nesta sexta

Kátia Kuratone

nesta quinta-feira (20) é feriado nacional pelo Dia da Consciência Negra e ponto facultativo na sexta-feira (21), por determinação do prefeito Marçal Filho. (Foto: Divulgação/Assecom)
Os servidores municipais de Dourados terão um feriado prolongado, já que nesta quinta-feira (20) é feriado nacional pelo Dia da Consciência Negra e ponto facultativo na sexta-feira (21), por determinação do prefeito Marçal Filho em comemoração do Dia do Servidor Público – que oficialmente é no dia 28 de outubro.

As Unidades Básicas de Saúde (UBS) estarão fechadas nos dias 20 e 21, e retomam o atendimento na segunda-feira (24).

Serviços Essenciais

Os serviços essenciais estão mantidos: A Unidade de Pronto Atendimento (UPA), o Hospital da Vida (HV) e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

A Farmácia do PAM, seguirá aberta, na quinta, sexta, sábado e domingo, das 7h às 17h.

A coleta de lixo funciona normalmente durante esta semana. Já os ecopontos não abrem na quinta-feira (20) e retomam os serviços a partir da sexta-feira (21).

Segundo a Prefeitura, a limpeza pública da cidade para na quinta-feira (20) e será retomada na sexta-feira (21).

A Secretaria de Assistência Social mantém a Casa da Acolhida sem interrupção nos serviços prestados à população vulnerável durante o feriado prolongado, bem como o plantão funeral prestado pela Pasta funcionará normalmente.

Comércio

O comércio poderá abrir normalmente no dia 20 de novembro, conforme acordo coletivo assinado durante convenção.

As agências bancárias não terão atendimento ao público no dia 20 de novembro e reabrem no dia 21 de novembro.

