SES registra mais quatro mortes por influenza em Dourados

A SES (Secretaria de Estado de Saúde) divulgou 24 novas mortes em decorrência da Influenza em Mato Grosso do Sul, elevando o número para 68 óbitos. Nos números mais recentes, quatro óbitos são de moradores em Dourados, que possuíam idade entre 60 e 80 anos, todos com comorbidades. As informações constam no boletim epidemiológico desta quarta-feira(14).

Segundo a Secretaria de Saúde, ainda em Dourados 40 pessoas estão hospitalizadas com influenza. São 15 pacientes diagnosticados com influenza A H1N1, e 23 não subtipada, enquanto dois possuem influenza B.

Lembrando que a vacina contra a influenza está liberada para todas as idades a partir dos 6 meses, em todas as Unidades Básicas de Saúde do município de segunda a sexta-feira, e também no PAM (Pronto Atendimento Médico).

Aos fins de semana, os moradores podem se vacinar no PAM, das 7h às 17h, e na Seleta e no Santo André, com atendimento estendido das 7h às 22h.