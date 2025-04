Infraestrutura

Começa recapeamento no Jardim Água Boa, bairro mais populoso de Dourados

As obras de recapeamento do Jardim Água Boa, o bairro mais populoso de Dourados, começaram nesta terça-feira (1º). O início dos trabalhos aconteceu no cruzamento das ruas Itamaraty com Bela Vista. Segundo informações da Prefeitura de Dourados, as obras serão realizadas em duas etapas, somando um investimento de R$ 17,5 milhões, recursos do Governo do […]