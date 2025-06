Sete paraguaios são resgatados de condições análogas à escravidão

Uma ação realizada em 3 de junho por uma força-tarefa composta pelo Ministério Público do Trabalho em Mato Grosso do Sul (MPT-MS), pela Auditoria Fiscal do Trabalho e pela Polícia Militar Ambiental resgatou sete trabalhadores paraguaios — entre eles dois adolescentes — em uma fazenda no município de Itaquiraí.

De acordo com as informações do MPT-MS, as vítimas, contratadas para a colheita manual de mandioca, foram encontradas em barracos improvisados de lona, sem acesso a instalações sanitárias adequadas ou camas, e obrigadas a preparar alimentos em ambiente insalubre, sem equipamentos de proteção.

Nenhum dos trabalhadores tinha carteira assinada, e os adolescentes estavam expostos às mesmas condições degradantes, caracterizando exploração infantil previsto em lei.

Com o flagrante, foi firmado um Termo de Ajuste de Conduta (TAC) entre os empregadores e o MPT-MS, que assumiram 19 obrigações, incluindo registro formal, fornecimento de EPIs, instalação de banheiros nas frentes de trabalho, proibição de contratação de menores de 16 anos e vedação ao uso de fogareiros dentro dos alojamentos.

Os proprietários pagaram R$ 9,7 mil de imediato aos trabalhadores, parcelando os restantes R$ 9,2 mil em até 60 dias, além de arcar com o transporte de retorno ao Paraguai. Ainda segundo o MPT-MS, 59 pessoas em situações semelhantes foram resgatadas apenas neste ano no Mato Grosso do Sul.