Sete times buscam primeira vitória nos jogos do Campeonato Estadual nesta quarta-feira

A segunda rodada completa do Campeonato Sul-Mato-Grossense acontece nesta quarta-feira (28) com todos os cinco jogos. A competição começou no dia 18, mas os jogos da primeira rodada aconteceram no último sábado (24) com as vitórias do EC Águia Negra e AA Bataguassu sobre FC Pantanal e CE Naviraiense, respectivamente, e com empates entre Ivinhema FC e Dourados AC, Corumbaense FC e Operário FC, CR Aquidauana e Costa Rica EC.

Na classificação, os três primeiros são os únicos times que venceram nos seis jogos realizados até agora. Operário lidera com quatro pontos em dois jogos, seguido por Bataguassu e Águia Negra, ambos com três pontos. CRA, CREC, DAC, Ivinhema e Corumbaense estão juntos, com um ponto. Naviraiense e Pantanal, esse último com dois jogos, ainda não pontuaram.

Jogos

A rodada começa com partida às 15h30, no Estádio Douradão, que segue sem iluminação para receber jogos noturnos. Depois do empate fora de casa na estreia, o DAC busca a primeira vitória na competição contra o já pressionado Pantanal, que acumula duas derrotas neste início de campeonato.

As outras quatro partidas acontecem às 19h30. No Estádio Laertão, confronto entre dois times que empataram na estreia. O Costa Rica joga pela primeira vez perto do torcedor contra o Ivinhema, atual vice-campeão da competição. A partida tem transmissão pelo canal CREC TV, no YouTube.

No Estádio Virotão, o Naviraiense conta com o apoio da torcida para se recuperar da derrota na estreia e recebe o Corumbaense, que começou o Estadual com empate em casa. A partida tem transmissão pelo canal Naviraiense TV, no YouTube.

Em Rio Brilhante, no Estádio Ninho da Águia, o confronto entre os dois times que venceram na primeira rodada e miram a liderança neste início de competição. O Águia Negra surpreendeu o Pantanal em Campo Grande no sábado e agora conta com a torcida para enfrentar o Bataguassu, que bateu o CEN.

O líder e atual bicampeão faz sua segunda partida em Campo Grande, a terceira no campeonato. No Estádio Jacques da Luz, o Operário tem pela frente o caçula da Série A, CRA, para tentar vencer mais um jogo. Já o Aquidauana, apesar de não vencer, deixou boa impressão na estreia e agora quer mostrar força fora de casa. A partida tem transmissão pelo canal da TV Educativa MS no YouTube.