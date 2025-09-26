Veículos de Comunicação
Início Dourados

ENTREVISTA

Seu telefone vai tocar; Defesa Civil realiza teste neste sábado

Jhonatan Xavier

Johnes Aniceto Santana, Coordenador da Defesa Civil de Dourados foi o entrevistado desta sexta-feira no Microfone Aberto / Foto: Jhonatan Xavier/Massa FM Dourados
A Defesa Civil de Dourados realiza neste sábado (27), às 14h, o teste oficial do Defesa Civil Alerta (DCA), novo sistema que vai revolucionar a forma de comunicar situações de emergência em Mato Grosso do Sul. O Programa Microfone Aberto desta sexta-feira (26) recebeu o coordenador da Defesa Civil, Johnes Santana, que explicou sobre o novo sistema.

O sistema utiliza a tecnologia Cell Broadcast Service (CBS) e envia mensagens diretamente para todos os celulares que estiverem em uma área de risco, mesmo sem internet ou cadastro prévio. Para celulares com sinal 4G ou 5G, o alerta chegará automaticamente no aparelho.

“São dois tipos de alerta, o primeiro, é o nível máximo de alerta, para ameaças extremas à vida ou à propriedade, necessitando que a população adote medidas de proteção imediata, enquanto no segundo, a urgência não é imediata e a população tem mais tempo para se proteger”, conta.

Além de Dourados, também participam do teste a capital, Corumbá e Três Lagoas. O objetivo principal é demonstrar o funcionamento e preparar a população para quando o sistema estiver em operação.

Após o dia 1º de outubro, o sistema será utilizado somente em casos de eventos severos e extremos, ajudando a salvar vidas com informações rápidas e precisas.

Confira a entrevista na íntegra:

Divulgação

