Shopping tem programação especial para o fim de ano com sorteio de carro

O quadro “Vitrine de Negócios” desta terça-feira (23) recebeu a coordenadora de marketing do Shopping Avenida Center, Kamila Rios, que falou sobre as campanhas especiais de dezembro e janeiro.

Segundo ela, as lojas seguem até às 18h no dia 24/12, e a cada R$ 500 em compras o consumidor concorre ao sorteio de um carro 0km. O valor da compra pode ser somando compras em diferentes lojas e praça de alimentação. No Natal, dia 25 de dezembro, o shopping estará fechado.

Além da programação completa, Kamila também destaca as condições especiais do “Liquida Avenida” e a Colônia de Férias.

Confira a entrevista na íntegra: