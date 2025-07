Show de Gilson Espíndola e Emmanuel Marinho abre comemorações dos 20 anos da UFGD

As celebrações dos 20 anos de história da Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD) começam oficialmente nesta sexta (4), às 20h, no cine auditório Wilson Valentin Biasotto, na Unidade 1 da UFGD (Rua João Rosa Góes, 1761, Vila Progresso), com o evento “Celebração de 20 Anos da UFGD”, que e contará com uma apresentação especial do cantor e compositor Gilson Espíndola, acompanhado do poeta e ator Emmanuel Marinho — dois dos principais representantes da cultura sul-mato-grossense. A entrada é gratuita.

O projeto “Celebração” prevê uma série de apresentações culturais gratuitas ao longo do ano, incluindo shows musicais, espetáculos de teatro e dança, sempre com destaque para artistas locais e nacionais. A proposta é oferecer à comunidade universitária e à população de Dourados acesso a eventos culturais de qualidade, fortalecendo o vínculo da universidade com a sociedade.

Criada em 29 de julho de 2005, por meio da Lei nº 11.153, a universidade tornou-se referência em ensino, pesquisa e extensão, consolidando-se como espaço de produção de conhecimento, promoção da inclusão social e valorização da diversidade cultural.

Atualmente, a UFGD oferece 37 cursos presenciais de graduação, seis cursos a distância e 27 programas de pós-graduação stricto sensu, além de cursos de especialização, residência médica, multiprofissional e uniprofissional. A instituição, originada a partir do desmembramento do antigo campus da UFMS em Dourados, desempenha papel essencial no desenvolvimento regional, promovendo a integração entre saberes acadêmicos e populares e gerando impactos positivos para a sociedade.

Durante o evento de abertura, a UFGD anunciará oficialmente a programação comemorativa pelos seus 20 anos. No evento será servido um coquetel aos presentes.