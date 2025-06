Sicredi Centro-Sul MS/BA abre inscrições para o Fundo Social 2025

A Sicredi Centro-Sul MS/BA — instituição financeira cooperativa com atuação no Mato Grosso do Sul e na Bahia — está com inscrições abertas para o Fundo Social 2025. A iniciativa vai destinar R$ 2 milhões e 176 mil para apoiar projetos sociais de interesse coletivo nas áreas de educação, cultura, esporte, segurança, meio ambiente, inclusão social e saúde, promovendo o desenvolvimento das comunidades onde a Cooperativa está presente. O Fundo Social é voltado a entidades privadas sem fins lucrativos, legalmente constituídas, que atuem na área de atuação da Sicredi Centro-Sul MS/BA.

“No modelo cooperativo, o interesse pela comunidade é um de nossos princípios fundamentais. Apoiar projetos que geram impactos positivos é uma forma concreta de transformar realidades e construir um futuro melhor para todos”, destaca o presidente da Cooperativa, Paulo Roberto Neves.

Em 2024, a Cooperativa apoiou 324 projetos por meio do Fundo Social, destinando mais de R$ 2 milhões para essas iniciativas. A ação faz parte da estratégia de sustentabilidade do Sicredi, com foco no Desenvolvimento Local, que visa impulsionar o crescimento das regiões onde atua.

Inscrições abertas até 18 de junho

As inscrições para o Fundo Social 2025 ficam abertas de 5 de maio a 18 de junho. Cada entidade poderá inscrever um único projeto, que deverá estar vinculado a uma das agências da Sicredi Centro-Sul MS/BA. Todo o processo será feito exclusivamente pelo site: www.sicredi.com.br/nacomunidade/fundosocial

Ao acessar a página, a entidade deverá inserir o CEP do município onde o projeto será executado e clicar em “Consultar Regulamento”. Lá estará disponível o edital completo, o passo a passo para inscrição e a aba “Inscrever meu projeto”.

O cadastro será realizado em três etapas:

Cadastro da Pessoa Física, responsável pela instituição; Cadastro da Instituição; Cadastro do projeto. Todas as orientações sobre critérios de avaliação, requisitos e funcionamento do Fundo Social estão disponíveis no edital da iniciativa. Para dúvidas ou suporte durante o processo de inscrição, as entidades podem procurar a agência do Sicredi mais próxima.

Cronograma

Inscrições dos projetos: 05/05 a 18/06/2025 Avaliação dos projetos: 19/06 a 18/07/2025 Divulgação dos projetos aprovados: 23/07/2025 Aquisição e entrega de bens/materiais/serviços: 23/07 a 31/08/2025 Conclusão dos projetos na plataforma: 30/09/2025

*Com informações da Assessoria