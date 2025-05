Sicredi Centro-Sul MS/BA marca presença na 59ª Expoagro

A Sicredi Centro-Sul MS/BA – instituição financeira cooperativa – estará presente na 59ª Expoagro, que acontece de 9 a 18 de maio, no Parque de Exposições João Humberto de Carvalho, em Dourados. Considerada a maior feira do agronegócio do interior de Mato Grosso do Sul, a Expoagro atrai milhares de visitantes ao longo de seus dias de programação.

Durante o evento, a Cooperativa marcará presença durante os dez dias de feiras, com um stand e com a sua Agência Móvel, oferecendo atendimento aos associados e à comunidade. Segundo o presidente da Sicredi Centro-Sul MS/BA, Paulo Roberto Neves, a feira é uma vitrine do potencial do agronegócio da Grande Dourados. “Nada mais justo do que marcarmos presença como uma instituição financeira cooperativa que apoia e acredita no público do Agro”, ressaltou.

Entre os produtos e serviços que serão oferecidos, destacam-se descontos na administração de consórcios e de seguros, como seguro rural, agrícola, de vida, residencial e empresarial. Além disso, a Cooperativa disponibilizará linhas de crédito com condições especiais para a aquisição de veículos leves, pesados e híbridos, financiamento de drones e sistemas de energia solar.

A equipe de negócios e investimentos estará no local durante todos os dias da feira, oferecendo soluções como CPR Investimentos, CPR Leilão, LCA, renda fixa (com rendimento de até 1% ao mês), previdência privada e fundos de investimento em renda variável. Todas as condições estarão sujeitas à análise junto à agência ou gerente responsável.

Também serão oferecidos produtos voltados ao público pessoa física, em parceria com a Icatu Coopera e a MAPFRE Seguros, com condições especiais para seguros de vida e previdência, por meio de ações promocionais no local.

Agência Móvel pelo MS

A Sicredi Centro-Sul MS/BA vem percorrendo o Mato Grosso do Sul com sua Agência Móvel, levando serviços e soluções financeiras diretamente aos associados. Recentemente, participou da ExpoCanas, em Nova Alvorada do Sul, da Exponatec, em Nova Andradina e da Expo Iguatemi, no município de Iguatemi.

Essa iniciativa reforça o compromisso da Cooperativa com o princípio do Interesse pela Comunidade, promovendo o desenvolvimento econômico, a inclusão financeira e incentivando novas parcerias e oportunidades de negócios em diversas regiões do estado.

Sobre a Sicredi Centro-Sul MS/BA

A Sicredi Centro-Sul MS/BA é uma instituição financeira cooperativa comprometida com o crescimento de seus associados e com o desenvolvimento das regiões onde atua em 38 municípios do Mato Grosso do Sul e 54 municípios da Bahia. Possui um modelo de gestão que valoriza a participação dos mais de 140 mil associados, que exercem o papel de donos do negócio.

O atendimento a todo associado é feito presencialmente, via WhatsApp (51) 3358-4770 ou pelo telefone 0800 724 4770.