Sindicato Rural avança com preparativos para Expoagro

Começou a contagem regressiva para a 59ª Expoagro de Dourados, a maior feira agropecuária do interior de Mato Grosso do Sul. De 9 a 18 de maio, o Parque de Exposições João Humberto de Carvalho será o epicentro do agronegócio regional, reunindo tecnologia, negócios, conhecimento e entretenimento. Organizada pelo Sindicato Rural de Dourados, a feira é considerada um dos principais eventos do calendário estadual e movimenta diversos setores da economia local.

Mais do que uma feira, a Expoagro se consolidou como uma plataforma de integração entre produtores rurais, técnicos, acadêmicos e empresas do setor. A programação técnica deste ano reflete esse compromisso com a capacitação e o desenvolvimento do campo.

A Rádio Massa FM é parceira da maior feira agropecuária do interior do Mato Grosso do Sul e traz a programação completa do evento, tanto na rádio, quanto nas redes sociais e no portal RCN67.

Entre os destaques da edição estão seminários e simpósios que abordam desde alternativas sustentáveis para pequenas propriedades até o uso de biotecnologia e inteligência artificial no agronegócio. A Fundação MS abrirá os trabalhos no dia 9 com uma série de palestras voltadas à performance da soja no Centro-Sul do Estado, manejo de pragas, doenças foliares e nutrição da planta. No mesmo dia, serão discutidas práticas sustentáveis para a horticultura e fruticultura em pequenas áreas.

O sábado, 10 de maio, será marcado pela abertura oficial da feira, que contará com autoridades e lideranças do setor. No domingo, 11, acontece o tradicional Leilão Cortes Circuito Leiloboi, seguido por uma semana intensa de atividades técnicas, exposições e eventos de negócios.

Um dos pontos altos da programação é o Seminário “Cultura do Amendoim – Alternativa para diversificação e rotação de culturas”, promovido em parceria com a Embrapa.

Além da programação técnica, a Expoagro oferece uma robusta agenda de leilões, com destaque para o 36º Leilão Ribalta e o Leilão Mulheres do Conesul. Os julgamentos de gado de argola também compõem o circuito da pecuária de excelência promovida pelo evento.

A entrada é gratuita e as inscrições para os eventos técnicos podem ser feitas pelo site www.sympla.com.br/sindicatoruraldedourados. A expectativa dos organizadores é de que esta edição receba milhares de visitantes e bata recordes de público e de negócios fechados.

Com uma programação plural, que combina inovação, capacitação e entretenimento, a Expoagro reafirma sua importância como catalisadora do desenvolvimento agropecuário em Mato Grosso do Sul. E mais uma vez, Dourados se prepara para ser vitrine do agro.