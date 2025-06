Sindicato Rural de Dourados debate securitização de dívidas com o deputado Rodolfo Nogueira

O presidente do Sindicato Rural de Dourados, Gino Ferreira, recebeu nesta quarta-feira (25), o deputado federal Rodolfo Nogueira (PL-MS), presidente da Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural (CAPADR), para discutir medidas urgentes em favor dos produtores rurais de Mato Grosso do Sul, especialmente a securitização das dívidas agrícolas.

O encontro contou também com a presença do vereador Marcelo Mourão (PL), que acompanhou o parlamentar na agenda. Segundo Rodolfo Nogueira, a situação dos produtores rurais é crítica, agravada por sucessivas perdas de safra, instabilidade nos preços dos insumos e fatores climáticos severos. O deputado defendeu a necessidade de incluir o Mato Grosso do Sul no Projeto de Lei que prevê a repactuação e prorrogação das dívidas do setor. O PL já está em tramitação no Ministério da Agricultura, sob análise do ministro Carlos Fávaro.

“O endividamento rural em Mato Grosso do Sul é alarmante e exige uma resposta imediata. Essas quebras de safra recorrentes têm um efeito devastador sobre o produtor, e o Ministério da Agricultura tem a responsabilidade e os instrumentos para interceder junto ao governo federal e garantir medidas concretas”, afirmou o deputado.



Gino Ferreira ressaltou a importância da mobilização do Sindicato Rural nesse debate. “Não podemos ficar fora de uma discussão que afeta diretamente o produtor e o agronegócio sul-mato-grossense. Tivemos quatro frustrações seguidas de safra, alta nos custos de produção por conta de conflitos internacionais e políticas internas desfavoráveis. A inclusão do nosso estado no PL é uma questão de justiça”, declarou o presidente do sindicato.

O deputado Rodolfo Nogueira também convidou representantes do Sindicato Rural de Dourados para participarem da audiência pública que será realizada na próxima terça-feira, 1º de julho, às 14h, na Câmara dos Deputados, em Brasília. O evento discutirá a questão em âmbito nacional, e Gino garantiu que Dourados estará representada na audiência.

*Com informações da Assessoria do Sindicato Rural