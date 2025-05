Sindicato Rural reúne entidades para discutir a a Rota Bioceânica

Na manhã desta segunda-feira (5), o

O Sindicato Rural de Dourados promoveu um encontro na manhã da última segunda-feira (5), com entidades empresariais, jurídicas e governamentais para discutir os avanços e impactos da Rota Bioceânica. O projeto, que conecta Porto Murtinho a Carmelo Peralta (Paraguai) e segue até os portos do Chile, promete transformar a logística regional e internacional.

Representantes da Associação Comercial e Empresarial de Dourados (ACED), Câmara de Dirigentes Lojistas de Dourados (CDL), Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Sindicato do Comércio Atacadista e Varejista de Dourados, Associação Celeiro do Mato Grosso do Sul e da Prefeitura de Dourados participaram do encontro

O presidente do Sindicato Rural de Dourados, Gino José da Silva, destacou a relevância da rota para o setor produtivo. O projeto vai reduzir em até 7 mil quilômetros a distância entre o Centro-Oeste brasileiro e mercados consumidores na Ásia, especialmente China e Japão. Além disso, facilitará a importação de insumos e equipamentos, promovendo uma maior integração comercial entre os países envolvidos.

“Ficamos muito contentes com a efetivação desta rota que foi um sonho do nosso querido Walter Guaritá Marques, que há mais de 35 anos levava empresários, políticos e jornalistas para conhecer os portos do Chile e as potencialidades que agora irão tornar realidade com esta obra binacional”, afirmou Gino Ferreira.

Segundo informações do Ministério de Obras Públicas e Comunicações do Paraguai (MOPC), as obras da Rota Bioceânica estão 60% concluídas. O Governo do Mato Grosso do Sul está investindo em infraestrutura para viabilizar a Rota Bioceânica, incluindo a pavimentação de trechos de rodovias, a construção da ponte sobre o Rio Paraguai e a reestruturação da BR-257 até Porto Murtinho.

O Sindicato Rural de Dourados planeja realizar novos encontros com setores produtivos para discutir o tema e contribuir na elaboração de políticas públicas que incentivem a utilização da Rota Bioceânica para a exportação da produção agropecuária regional. A expectativa é que a conclusão das obras fortaleça a posição estratégica de Mato Grosso do Sul no comércio internacional.