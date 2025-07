Site falso se passava pelo "Meu Detran" para aplicar golpes

O Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) derrubou um site falso que simulava a plataforma “Meu Detran” para aplicar golpes no Estado.

O site foi descoberto após um condutor efetuar o PIX e não conseguir dar andamento com a documentação. Ao entrar em contato nos canais oficias do órgão, constatou que havia sido vítima do golpe.

De acordo com o Detran, o site fake possuía endereço eletrônico diferente dos sites oficiais que sempre terminam em “ms.gov.br”. Há cerca de um mês, o diretor da Diretoria de Tecnologia da Informação (Dirti) do Detran-MS, Robson Lui, esteve o delegado titular da 3ª Delegacia de Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, quando relatou tentativas de golpe envolvendo o nome do Detran.

Apenas no primeiro semestre do ano foram cinco alertas.