Início Dourados

CLIMA

Sob alerta de tempestade Dourados ultrapassa média de chuva prevista para dezembro

Jhonatan Xavier

Até o dia 22/12 Dourados já acumulava 180.5 mm de chuva / Foto: Reprodução/Valter Campanato/Agência Brasil
Até o dia 22/12 Dourados já acumulava 180.5 mm de chuva / Foto: Reprodução/Valter Campanato/Agência Brasil

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) renovou o alerta tempestade para Dourados e região, que segue vigente até às 23h59 da quarta-feira (24). O alerta de grau de severidade classificado como perigo potencial aponta pancadas de chuvas com trovoadas e ventos que podem chegar a 60 km/h.

Segundo a publicação, pode chover até 50 mm ao longo do dia, com ventos intensos de 40 a60 km/h, além da possibilidade de queda de granizo. Para essa terça-feira (23) a previsão é de muitas nuvens com possibilidade de chuva isolada ao longo de todo o dia. Mínima de 23ºC e máxima de 32ºC.

Em caso de rajadas de vento, não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas. Não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda e evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.

Para urgências ou emergências, entre em contato com a Defesa Civil (telefone 199) ou o Corpo de Bombeiros (telefone 193).

Impacto das Chuvas em Dourados

Conforme os dados do Guia Clima da Embrapa Agropecuária Oeste, Dourados já ultrapassou a média de 171.3 mm de chuva estimada para todo o mês de dezembro e, até o dia 22/12 o acumulado de chuvas na maior cidade do interior do Mato Grosso do Sul marcava 180.5 mm.

