Dourados

ENTREVISTA

Sorteada para o "Cafezão da Massa" fala da paixão pelo rádio

Jhonatan Xavier

Jéssica Pazeto foi a sorteada para o Cafezão desta semana / Foto: Rádio Massa FM Dourados
Jéssica Pazeto foi a sorteada para o Cafezão desta semana / Foto: Rádio Massa FM Dourados

Os microfones da Rádio Massa FM de Dourados foram abertos para os ouvintes, nesta quarta-feira (24), durante mais uma edição do “Cafezão da Massa”. Desta vez a ouvinte sorteada foi a advogada Jéssica Pazeto, ouvinte assídua da programação da emissora.

Semanalmente a Rádio Massa realiza o “Cafezão”, um momento especial para clientes, empreendedores, empresários e profissionais de Dourados, que junto aos ouvintes sorteados, podem conhecer as instalações da emissora, ver de perto como os programas acontecem, além de conhecer o que Dourados tem de melhor, como networking e possibilitando novas parcerias.

“No meu ramo a gente trabalha com coisas mais sérias, pesadas, então é muito importante ouvir a rádio, que traz musica, relaxamento e informação. Eu começo ouvindo cedo, ouvindo o Microfone Aberto e sigo para o Manhã da Massa. Fico muito bem informada e curto músicas de qualidade”, conta.

Jessica conta que aprendeu a ouvir rádio com o avô, e hoje passa para seus filhos a paixão pelo rádio. “Sou ouvinte e fã, entrei no carro já ligo na Massa”, disse.

O Cafezão da Massa acontece toda quarta-feira e para participar basta enviar mensagem no WhatsApp (67) 99820-9099.

Confira a entrevista com a sorteada desta semana:

