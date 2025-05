Sorveteria do Alemão inaugura unidade em Dourados neste sábado

O quadro “Vitrine de Negócios” desta sexta-feira (30), no Programa Microfone Aberto, recebeu Yasmin Dapieve e Ana Carolina Wegner, proprietárias da Sorveteria do Alemão, que inaugura em Dourados neste sábado, 31, a partir das 10h30, à rua Eulália Pires, 1440, no Jardim Clímax.

Com experiência de mais de 15 anos no ramo de sorvetes e picolés, a família que veio da cidade de Santiago, no Rio Grande do Sul, tem grandes planos de empreender em Dourados e região, tanto que em poucos meses uma segunda unidade da sorveteira será inaugurada na maior cidade do interior do Mato Grosso do Sul.

Segundo as entrevistadas, a Sorveteria do Alemão é um negócio de família, que começou com o pai, José, são receitas de família e todas com fabricação própria. A sorveteria oferece 36 sabores cremosos, 12 de frutas, 8 sabores de esquimós, 9 de moreninhas e ainda as opções de potes de sorvetes, açaís, milk shakes, além do self servisse de sorvetes.

O local amplo também oferece espaço kids para as crianças e carrinhos de aluguel para eventos. Horário de atendimento de segunda a quinta, das 10h30 às 21h e de sexta a domingo, das 10h30 às 22h.

Confira a entrevista na íntegra: