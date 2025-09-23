Sorveteria do Alemão promove distribuição de picolés na Massa FM Dourados

Em comemoração ao Dia do Sorvete, celebrado nesta terça, dia 23 de setembro, a Sorveteria do Alemão promoveu uma grande ação com a distribuição de centenas de picolés na frente da Massa FM em Dourados, na Avenida Weimar Gonçalves Torres, no Centro da cidade.

“Queremos comemorar o dia do sorvete, divulgar a nossa marca, nosso produto é muito bom e vale muito a pena passar por aqui hoje”, afirmou Yasmin Dapieve, proprietária da Sorveteria do Alemão.

A Sorveteria do Alemão fica na rua Eulália Pires, 2440, no Jardim Clímax. O local amplo também oferece espaço kids para as crianças e carrinhos de aluguel para eventos. Horário de atendimento de segunda a quinta, das 10h30 às 21h e de sexta a domingo, das 10h30 às 22h.

Negócio de família

Com experiência de mais de 15 anos no ramo de sorvetes e picolés, a família que veio da cidade de Santiago, no Rio Grande do Sul, tem grandes planos de empreender em Dourados e região. A segunda unidade da sorveteira deve ser inaugurada no fim do mês de outubro.

A Sorveteria do Alemão é um negócio de família, que começou com o pai, José, são receitas de família e todas com fabricação própria. A sorveteria oferece 36 sabores cremosos, 12 de frutas, 8 sabores de esquimós, 9 de moreninhas e ainda as opções de potes de sorvetes, açaís, milk shakes, além do self servisse de sorvetes.