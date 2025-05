Sucesso de público, Torremosfest retorna à Dourados

O Programa Microfone Abeto desta quinta-feira (29) recebeu Valternei Schutz, coordenador do evento Torresmofest, o maior festival gastronômico do Brasil, que está de volta a Dourados de 29 de maio a 1º de junho, no Centro de Convenções de Dourados, das 12h às 23h, com entrada gratuita.

O Torremofest além da gastronomia, com ampla variedade de preparos do petisco, como a pururuca, de rolo e de boteco, também tem música ao vivo e lazer. Com entrada gratuita, o evento possuí estrutura de 4.500m² em uma área ampla e aberta com mesas e cadeiras e área kids.

São mais de 20 expositores, com diferentes pratos, como costela de fogo de chão, baião de dois, feijão tropeiro, lanches de costela, batatas, doces e hambúrguer com shimeji, hambúrguer com torresmo e uma variedade de doces.

O Torresmofest teve início em 2019 e, desde então, já percorreu mais de 20 estados, com mais de 500 eventos e um público superior a 10 milhões de pessoas.

Confira a entrevista na íntegra: