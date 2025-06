Sucuri de 2,5 metros é resgatada dentro de camionete em Dourados

Uma ocorrência inusitada mobilizou as equipes do 2º Batalhão da Polícia Militar Ambiental (2º BPMA) e do Corpo de Bombeiros em Dourados. Uma sucuri de aproximadamente 2,5 metros foi encontrada enrolada na longarina de uma camionete Hilux SW4, estacionada na região do Parque das Nações.

O acionamento partiu da própria família proprietária do veículo, que percebeu a presença do animal e chamou rapidamente a PMA e o GBM. Ao chegar ao local, os policiais ambientais confirmaram que a serpente havia se alojado na parte inferior do veículo, provavelmente em busca de abrigo.

Foram feitas várias tentativas de remoção no local, sempre priorizando a integridade da sucuri e a segurança da equipe. Como o animal estava firmemente enrolado em uma área de difícil acesso, decidiu-se pelo deslocamento até uma empresa local que pudesse elevar a camionete com segurança. Com o veículo suspenso, a equipe conseguiu retirar a serpente sem ferimentos. A sucuri foi avaliada, considerada saudável e, posteriormente, devolvida ao seu habitat natural.

A Polícia Militar Ambiental reforça que, em casos como esse, a população deve evitar qualquer tentativa de remoção por conta própria e acionar imediatamente os órgãos responsáveis. O resgate bem-sucedido mostra a importância do manejo técnico e do cuidado com a fauna silvestre, especialmente em áreas urbanizadas próximas a reservas ambientais.

*Com informações da assessoria