Supermercados devem disponibilizar carrinhos adaptados em MS

Conscientização

Saúde masculina é tema de encontro na UEMS/Dourados

O encontro “Saúde do Homem e Autocuidado”, voltado à promoção da conscientização sobre a importância do cuidado com a saúde masculina será realizado pela Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS), por meio da Unidade Universitária de Dourados, no dia 10 de julho. O evento será realizado a partir das 8h30, no Auditório do Bloco A, e […]