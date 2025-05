Suspeito de agredir mulher grávida de gêmeos está foragido

A polícia segue com as buscas pelo venezuelano José Omar Queiroz, suspeito de agredir a esposa, de 37 anos, grávida de gêmeos, na manhã deste domingo (25), na residência do casal no Jardim Leste, em Dourados. Devido a agressão, um dos bebês morreu enquanto o outro foi hospitalizado, junto a mãe.

De acordo com as informações policiais, a vítima foi socorrida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e durante o trajeto até o hospital, entrou em trabalho de parto. Um dos bebês já estava sem vida e o foi imediatamente internado no Hospital Universitário (HU), onde permanece sob cuidados médicos. A mãe também segue internada e o estado é considerado delicado.

O autor fugiu do local após a agressão e permanece foragido.