Suspeito de estupros em Dourados é preso em Ponta Porã

Jhonatan Xavier

Ação aconteceu em parceria da DAM de Dourados e 1º DP de Ponta Porã / Foto: Reprodução/O Progresso/Arquivo
Em ação conjunta entre policiais civis da Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM) de Dourados e da 1ª Delegacia de Ponta Porã (1ªDP/PP), foi preso nesta quinta-feira (23) um homem de 31 anos investigado por dois estupros de vulnerável e um estupro, ocorridos em Dourados.

O homem foi localizado e preso no Bairro Água Boa, em Ponta Porã. Assim que tomou ciência dos fatos, a Polícia Civil iniciou trabalho investigativo e representou pela prisão preventiva do autor. O mandado de prisão foi expedido na semana passada.

Segundo as informações policiais, ele seria sobrinho do companheiro da mãe das vítimas. Os crimes aconteceram em 2019, sob ameaça. Ao todo o suspeito abusou sexualmente de duas crianças de 7 anos de idade e de uma adolescente de 17 anos.

