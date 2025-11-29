Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Dourados

PARALIZAÇÃO

Técnico-administrativos da UFGD e HU-UFGD param dias 4 e 5 de dezembro em Dourados

Servidores técnico-administrativos da UFGD e do HU-UFGD param dias 4 e 5 de dezembro para pressionar o governo e cobrar acordo pós-greve.

Adriano Hany

Servidores reunidos em frente à UFGD segurando faixas durante ato de paralisação dos técnico-administrativos em Dourados
Paralisação dos técnico-administrativos da UFGD e do HU-UFGD, em Dourados, integra mobilização contra a Reforma Administrativa e por cumprimento de acordo pós-greve. Foto: Divulgação

Os servidores técnico-administrativos da Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD) e do Hospital Universitário (HU-UFGD) vão suspender as atividades nos dias 4 e 5 de dezembro de 2025. A paralisação foi aprovada em Assembleia Extraordinária do Sindicato dos Trabalhadores em Educação das Instituições Federais (Sintef). Esta assembleia foi realizada na última terça-feira (25). Além disso, ela integra a estratégia de pressão da categoria sobre o governo federal.

Durante o encontro, os servidores deliberaram pela interrupção temporária dos serviços. Isso ocorre como forma de reforçar a mobilização contra a Reforma Administrativa. Eles também cobram o cumprimento do acordo firmado ao término da última greve nacional. O sindicato avalia que os compromissos assumidos pelo governo ainda não foram plenamente atendidos. Isso é o motivo pelo qual decidiu retomar a agenda de protestos.

Ao longo das 48 horas de paralisação, a expectativa é de impacto direto no funcionamento de todas as unidades da UFGD e do Hospital Universitário. Rotinas administrativas, fluxos internos e atendimentos podem sofrer alterações. Isso ocorre porque os técnico-administrativos ocupam funções estratégicas. Eles atuam em setores acadêmicos, de gestão e de suporte às atividades de ensino, pesquisa, extensão e assistência em saúde.

Impacto da Paralisação e Orientações

O Sintef orienta a comunidade acadêmica e usuários dos serviços do HU-UFGD a se informarem previamente. É importante conhecer possíveis mudanças em horários e procedimentos durante os dois dias de mobilização. A entidade destaca que o objetivo do movimento não é interromper o acesso da população à universidade e ao hospital de forma indiscriminada. Ao contrário, é chamar atenção para as condições de trabalho e para a política de carreira. Além disso, ele destaca os efeitos da Reforma Administrativa sobre o serviço público.

Mesmo com a paralisação aprovada, o sindicato sinaliza que o período de 4 e 5 de dezembro também servirá para ampliar o diálogo. O sindicato quer conversar com estudantes, pacientes, familiares e demais usuários. Eles explicam as razões do movimento e recolhem apoio às reivindicações. Após a paralisação, a categoria deve reavaliar o cenário. Os servidores decidirão sobre novos passos na mobilização.

Assuntos

Mais notícias

Mais artigos